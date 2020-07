Fotbal: Zenit Sankt-Petersburg a câştigat Cupa Rusiei

08:40

Helen Mirren, una dintre cele mai cunoscute şi mai respectate actriţe, cu o carieră ce cuprinde atât scena de teatru, cât şi marele ecran şi televiziunea, s-a născut la 26 iulie 1945, la Londra. A câştigat numeroase premii pentru interpretările impresionante, inclusiv un premiu Oscar pentru rolul principal din producţia "The Queen", în 2007. Numele actriţei a fost pronunţat de încă trei ori la nominalizările Academiei americane de Film: în 1995 şi 2002, pentru roluri secundare în "The Madness of King George" şi "Gosford Park", iar în 2010, pentru rolul principal interpretat în "The Last Station".Autobiografia actriţei intitulată "In the Frame: My Life in Words and Pictures" a fost publicată în Marea Britanie şi SUA, prima ediţie fiind lansată în 2007, conform paginii oficiale www.helenmirren.com.S-a născut sub numele Lydia Petrovna Mironova, într-o familie cu trei copii. Tatăl său, Vasili Petrovici Mironoff, de origine rusă, lucra la Filarmonica din Londra. Mai târziu, Vasili Mironoff, a cărui familie făcea parte din aristocraţia rusă, a schimbat legal numele de familie în "Mirren", potrivit site-ului Biography.com.Deşi a fost atrasă din copilărie de lumea teatrului, părinţii au trimis-o să studieze la un liceu catolic, în Southend-on-Sea. Datorită unui profesor de engleză din instituţie, a fost selectată în trupa Teatrului Naţional de Tineret, când avea 18 ani. La 20 de ani, o juca pe Cleopatra în tragedia "Antoniu şi Cleopatra", interpretarea facilitându-i selecţia în compania de teatru Royal Shakespeare. Rolurile care au urmat - Castiza (1966), Cressida (1968) şi Lady Macbeth (1974) - i-au adus atributul de "Regina sexului din Stratford" ("The Sex Queen of Stratford").Se lansează în lumea filmului odată cu rolul jucat în producţia "Age of Consent" (1969), regizată de Michael Powell, aminteşte site-ul www.helenmirren.com. De atunci, a interpretat numeroase personaje renumite, în producţii precum "Caligula" (1979), "Excalibur" (1981), "Calendar Girls" (2003), "Hitchcock" (2012) şi a intrat în pielea reginelor Elisabeta I, Charlotte şi Elisabeta a II-a, precum şi a împărătesei Ecaterina cea Mare.Cariera în film a prins contur ca o extensie a interpretărilor de pe scena de teatru. Rolul din filmul "Cal" (1984) i-a adus actriţei distincţia pentru cea mai bună interpretare feminină la Festivalul de la Cannes şi premiul Academiei Britanice (BAFTA).Pe micul ecran, Helen Mirren s-a remarcat în rolul detectivului Jane Tennison din serialul "Prime Suspect", care a început în 1992. Până în 2006, când s-a încheiat difuzarea serialului, Hellen Mirren primise trei premii BAFTA şi un premiu Emmy pentru acest rol. A continuat să strălucească şi pe scena de artă dramatică, fiind nominalizată la premiile Tony pentru rolurile din "A Month in the Country" (1995) şi "Dance of Death" (2002).Prima nominalizare la premiile Oscar a venit în 1995, pentru interpretarea reginei Charlotte în "The Madness of King George". Acest rol a fost recompensat cu premiul pentru interpretare feminină la Festivalul de la Cannes. În 1997, Helen Mirren a primit Globul de Aur pentru rolul din "Losing Chase".Şirul de premii care a urmat i-a adus actriţei recunoaştere şi din partea Casei regale, astfel că, în 2003, Helen Mirren a primit titlul de comandor al Ordinului Imperiului Britanic (Dame Commander of the Order of the British Empire). Interpretarea Reginei Elisabeta a II-ea în producţia "The Queen" a reprezentat punctul culminant al carierei, actriţa primind Oscarul, Globul de Aur şi premiul BAFTA. Şi pentru interpretarea reginei Elisabeta I, în miniseria difuzată de HBO în 2005, a fost recompensată cu Globul de Aur şi un premiu Emmy. În 2010, a urmat a patra nominalizare la premiile Academiei şi încă una la Globurile de Aur pentru rolul din filmul biografic despre Lev Tolstoi - "The Last Station" ("Ultima Staţie").În 2014, numele actriţei a fost din nou pronunţat în rândul nominalizărilor la Globul de Aur, pentru rolul din comedia "The Hundred-Foot Journey". Între timp, s-a întors la Regina Elisabeta a II-a în spectacolul de pe Broadway "The Audience", rol pentru care, în iunie 2015, a fost distinsă cu primul premiu Tony.În 2015, a jucat rolurile Maria Altman în "Woman In Gold" ("Femeia în aur") şi Hedda Hopper în "Trumbo", pentru ambele fiind nominalizată la Globurile de Aur.În 2018, a apărut în "Winchester: Casa spiritelor", "The Leisure Seeker" şi "Spărgătorul de nuci şi cele patru tărâmuri".Anul 2019 a însemnat apariţia pe micul ecran în serialul "Ecaterina cea Mare" difuzat de HBO, rol care i-a adus încă o nominalizare la Globurile de Aur. Pe marele ecran, a jucat în "Berlin, I Love You", "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" şi "The Good Liar", conform IMDB.com. Foto: (c) CLEMENS BILAN/EPAÎn februarie 2020 a primit distincţia onorifică Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de la Berlin.Din 1997, este căsătorită cu regizorul american Taylor Hackford. AGERPRES/(Documentare - Roxana Losneanu, editor: Doina Lecea, editor online: Andreea Preda)