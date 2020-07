Primul oraș din România care intră în carantină? Ce au cerut autoritățile

22:50

MAE a făcut un nou anunț, se pare că românii nu vor putea călători în scop turistic în Cipru, iar în cazul în care călătoresc în alte scopuri, perioada de izolare de 14 zile va fi obligatorie. Conform autorităților din Cipru, România a fost introdusă pe lista statelor din categoria C, astfel pentru cetățenii români