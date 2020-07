Coronavirus România 26 iulie. 1.120 de noi cazuri și 22 de morți în ultimele 24 de ore

23:10

O informație de ultimă oră, obținută în exclusivitate de reporterii speciali ai GÂNDUL.RO, arată că unul dintre cei mai cunoscuți și bogați notari români (căruia îi vom proteja identitatea!) a fost confirmat pozitiv cu noul coronovirus. Acesta se află deja internat la „Matei Balș”, iar starea lui de sănătate este complicată. Potrivit surselor GÂNDUL.RO, celebrul […] The post Unul dintre cei mai bogați notari din România, internat la ”Matei Balș”. S-a infectat cu noul coronavirus la pescuit appeared first on Cancan.ro.