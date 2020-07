Cumplit! Călin Gheorghe este bărbatul decedat sâmbătă pe plaja din Corbu. Jurnalistul de radio a murit în locul lui preferat

08:40

Este doliu în presa din România. A murit Călin Gheorghe, una dintre vocile Europa FM, ProFM și Radio Guerrilla, iar vestea a picat ca un trăsnet în rândul apropiaților și fanilor. Regretatul om de radio a lucrat multă vreme cu Andrei Gheorghe care i-a fost prieten bun și a murit în urmă cu doi ani. […]