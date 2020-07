Fabio Quartararo, la al doilea succes în Moto GP

11:20

Andreea Esca a transmis un mesaj subliminal după ce s-a aflat că i s-a cerut demisia de la pupitrul Știrilor Pro TV într-o petiție devenită virală. Reacția prezentatoarei nu a rămas fără ecou, iar la scurt timp apropiații, fanii, dar și numeroase vedete din showbizul românesc, printre care se numără Andra, Andreea Marin, Mihai Petre […]