Dani Mocanu a făcut, din nou, pe toată lumea să râdă. Mesajul care i-a amuzat toți fanii. FOTO

11:40

Bianca Pop dezvăluia că nu iese din casă fără 1.000 de euro în poșetă. Avea să explice care este, de fapt, situația financiară a ei. Ispita de la Insula Iubirii, de pe Antena 1, a intrat în atenția publicului în ultima perioadă, cu mai multe derapaje. CITEȘTE ȘI: BIANCA POP, RUPTĂ DE BEATĂ ÎN TAXI: „MAMĂ, […] The post Ispita Bianca Pop rupe tăcerea! Ce spune de mia de euro din poșeta ei. Adevărul este… appeared first on Cancan.ro.