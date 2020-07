Scandalul de la Casa de Pensii Alba. Un secretar de stat acuză persoane ”infiltrate”, care ar sabota activitatea

18:00

Oare de câte ori am auzit aceastămostră de cretinism „macho” (care nueste numai românească, dar asta nu e o scuză)? De câte ori am întors capul saune-am făcut fie că nu ştim, fie că n-am auzit sau n-am văzut, fie că nu neinteresează, fie că am invocat respectarea intimităţii sacre a familiei, fie ampus, discret, întrebarea: „da ea ce-a făcut?”.