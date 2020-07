Doliu în lumea cinematografiei! A decedat actriţa Olivia de Havilland, cunoscută din filmul „Pe aripile vântului”

13:40

Caz uluitor în județul Olt. Un bărbat de 37 de ani a fost agresat și răpit sâmbătă seară în orașul Corabia. El a fost închis în subsolul unui bloc, de unde l-au scos autoritățile duminică în jurul orei 11:00. Bărbatul sechestrat a fost cel care a dat alarma la 112. El a avut telefonul mobil […]