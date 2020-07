Halep a renunțat la turneul de la Palermo din cauza Covid

16:20

Vestea că jurnalistul de radio, Călin Gheorghe, a murit a șocat întreaga comunitate care îl cunoștea și îl aprecia. Detalii cutremurătoare ies la iveală. Călin se pare că este bărbatul decedat sâmbătă dimineață pe o plajă din Corbu. Călin Gheorghe s-a stins din viață subit în dimineața zilei de sâmbătă, 25 iulie. Jurnalistul de radio