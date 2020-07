Ce spune patronul unui club din Vama Veche despre situația critică de pe litoral! „Dacă ne vor închide, au dreptate.”

17:20

Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu COVID-19, forțele de ordine au continuat actiunile, cu efective mărite, în zonele aglomerate de pe raza județului Mehedinți, în centrele comerciale, piețele, târgurile, terasele, ștrandurile, cluburile în aer liber și zonele de promenadă. În cadrul activităților au participat peste 130 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, […] The post Acțiuni pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19 în zonele aglomerate din județul Mehedinți FOTO appeared first on Cancan.ro.