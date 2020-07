SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 27 iulie

23:10

Primarul general Gabriela Firea a declarat, duminică seara, că Alianţa Pro Bucureşti 2020 este una a răului şi că face jocul PNL şi USR."Este o alianţă a răului, pentru că ei împreună doresc să omoare candidatul Gabriela Firea, primarul general Gabriela Firea şi dacă nu reuşesc, măcar vor să contribuie la destabilizarea mea şi să facă un mare serviciu celuilalt candidat. Fac jocul PNL şi USR", a declarat Firea, la Antena 3.Ea a afirmat că este o alianţă între doi oameni care nu se respectă."Tu să fii deputat deputat de Teleorman PSD şi de două ori primar PSD în Bucureşti şi să faci jocurile PNL-ului în Bucureşti, care a votat împotrivă atât în Consiliul General, cât şi în consiliile locale de la sectoare, este o trădare faţă de cetăţeni în primul rând, iar domnul Ponta nu se sfieşte să spună în apariţii televizate că toţi nemulţumiţii de la PNL să se ducă la USR, deci face campanie USR-ului. La fel, Robert Negoiţă spune că cei care sunt nemulţumiţi de PSD să se ducă la dumnealui. În primul rând nu toată lumea trădează, nu toată lumea se reorienteză în funcţie de evenimente (...) când am aflat zilele acestea că inclusiv s-a pretat să-mi facă plângere penală pe numele meu de primar general, Gabriela Firea, pentru fapte care s-au întâmplat cu mult înainte ca eu să fiu primar general, pentru nişte terenuri retrocedate în sectorul 3, vă spun sincer că îmi pun într-adevăr întrebarea cum de am putut să fiu atât de naivă să cred în această prietenie", a declarat Firea.Ea a menţionat că moţiunea de cenzură va fi depusă la finalul lunii august."Din discuţiile pe care le-am avut atât cu colegii mei în Biroul Permanent, cât şi în Comitetul executiv, vom avea semnături şi vom avea şi voturi, astfel încât moţiunea să treacă, indiferent de suportul lui Victor Ponta care astăzi a făcut un gest atât de nedrept faţă de PSD, partidul care i-a oferit cele mai mari satisfacţii politice", a spus Firea.Potrivit acesteia, firmele căpuşă care aveau contracte cu Municipalitatea înainte de a ajunge ea primar general s-au coalizat împotriva sa."Nu pot să ignor anumite semnale pe care le primesc, anumite lucruri pe care le interpretez, faptul că mi se transmite din ce în ce mai mult că s-au coalizat cele 4-5 firme căpuşă care aveau doar ele contracte preţ de 15-20 de ani la Primăria Capitalei înainte să vin eu şi care aveau tarife şi preţuri foarte mari (...) şi pe care le-am îndepărtat, înfiinţând acele câteva companii municipale care sunt ale bucureştenilor şi care lucrează pentru bucureşteni la tarife reduse (...) S-au coalizat împotriva mea, finanţează campanii împotriva mea şi inclusiv finanţează oameni politici cele 4 -5 firme care au pierdut contractele cu Primăria Capitalei în momentul venirii mele (...) să se răzbune pe mine şi să încerce să impună un alt primar şi finanţează nu doar campanii împotrivă, nu doar filaje", a mai afirmat Gabriela Firea. AGERPRES / (AS - autor: Iulia Carciog, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Preda)