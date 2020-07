LPF și FRF continuă scandalul! Răzvan Burleanu a primit o replică dură după ce a cerut oprirea play-out-ului „Arată cu degetul, dar bag de seama că a uitat asta” + ce au decis cluburile

06:00

DINAMO. Suporterii din proiectul socios „Doar Dinamo București”, devenți acționari la echipă în acest an, continuă să fie extremi de vocali cu privire la situația delicată în care se află echipa lor favorită, pe care LPF n-o mai programează în play-out din cauza numeroaselor cazuri de COVID-19 din lot. CONTEXT: Dinamo, situată pe loc retrogradaibl în play-out, cere ca nicio echipă să nu retrogradeze în acest an. ...