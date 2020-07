Ce a putut să pățească un român revenit recent în țară! Bărbatul s-a declarat consternat

19:00

Cunoscutul prezentator al emisiunii “Vrei să fii milionar?” din Statele Unite ale Americii, Regis Philbin, a murit, vineri, la vârsta de 88 de ani. Vedeta TV avea probleme la inimă și a încetat din viață în Connecticut, din cauza unui atac de cord. „„Suntem profund îndurerați să vă anunțăm că iubitul nostru Regis Philbin a […] The post Prezentatorul emisiunii “Vrei să fii milionar?” din SUA a murit. Avea 88 de ani appeared first on Cancan.ro.