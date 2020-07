Recorduri doborâte! A fost cea mai ”neagră” săptămână de la debutul pandemiei în România

20:50

Cea mai longevivă stea de la Hollywood s-a stins din viață la vârsta de 104 ani. Celebra actriță Olivia de Havilland a decedat la Paris, lăsând în urma ei adevărate opere cinematografice. Actriţa Olivia de Havilland a fost cunoscută pentru rolurile incredibile pe care le-a jucat de-a lungul timpului. Printre filmele care au făcut-o celebră