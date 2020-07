Cu un pas mai aproape de vaccinul anti-COVID! Companii din SUA, China și UK derulează teste pe medicii din Brazilia

10:40

Recordurile de cazuri de coronavirus au fost doborâte! A 29-a săptămână fost cea mai "neagră" de la debutul pandemiei în România. De la debutul pandemiei de coronavirus, în România au fost confirmate peste 44.000 de cazuri. Totodată, 2.200 de persoane și-au pierdut viața din cauza virusului ucigaș. A 29-a săptămână a avut cele mai multe […]