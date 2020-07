Documentarele care schimbă percepția străinilor. Campania care a crescut notorietatea României

15:20

De azi deschidem sezonul alagerilor din acest an. Sub genericul ”România la vot-locale 2020”, Antena 3 va prezenta o rubrică de materiale interesantă despre viitorii candidați. Prima oprire, Deva, localitatea care pare tărâmul unde se poate orice. Un fost liberal, Mircea Muntean, a câştigat primăria fiind condamnat la 4 ani de închisoare dar, după jumătate de an a intrat la puşcărie cu o a doua sentinţă pentru că a lovit un om cu maşina fiind în stare de ebrietate.