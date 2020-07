Carmencita Constantin: Trebuie să mişcăm structurile, Federaţia Română de Gimnastică are nevoie de modificări şi flexibilitate

Carmencita Constantin a declarat, luni, după ce a câştigat alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, că forul are nevoie de modificări şi flexibilitate, ea precizând că "trebuie mişcate structurile" pentru a realiza ceea ce şi-a propus."Este cea mai de suflet reuşită a mea. Cea mai de suflet. Este un mare succes şi o mare bucurie. Înseamnă că o mare parte din comunitatea gimnasticii are încredere în mine. Iar eu nu am voie să trădez această încredere. Şi nu o voi trăda. A fost o promisiune faţă de mine însămi şi am sperat să ies învingătoare. Asta pentru că nu am luat uşor decizia de a candida, am cumpănit dacă am timp, dacă pot, dacă am o comunitate care să mă urmeze şi să răspundă la tot ceea ce vreau să fac. Şi nu e vorba de ce vreau eu, e vorba de ceea ce trebuie făcut. Trebuie să mişcăm structurile. Suntem într-o structură care are nevoie de mişcare, de modificări, de flexibilitate şi de adaptare la societatea în care trăim", a spus fosta sportivă de gimnastică ritmică."N-am cum să nu mă tem de rezistenţa sistemului. Este ceea ce sigur se va întâmpla. Fiecare dintre noi dorim să se schimbe tot în jurul nostru, iar noi să fim ultimii. Aici mă pricep puţin", a adăugat noua preşedintă.Carmencita Constantin a menţionat că va încerca în acest mandat să atragă fonduri pentru infrastructură, dar şi pentru pregătirea de antrenori şi arbitri."Nu vreau să pierd acest an în care se scriu proiectele şi liniile directoare de finanţări. Sunt la curent cu tot ce se finanţează şi deja vom pune bazele unor proiecte în toate categoriile, infrastructură, construcţii clădiri, dotări, pregătire, resurse umane... adică antrenori, arbitri... Nu avem arbitri internaţionali, iar fără ei nu ai informaţia la prima mână când se pregăteşte o schimbare pe cod de punctaj. Avem nevoie să reintra în structurile internaţionale la nivel de conducere", a explicat ea.Loturile olimpice feminine şi masculine de gimnastică artistică ale României reprezintă o prioritate pentru noua preşedintă: "Ele reprezintă o prioritate de la care nu ne putem abate. În ceea ce priveşte Jocurile de la Tokyo nu putem face minuni şi nici nu cred că ar fi sănătos să facem acum schimbări. Nu vreau să demobilizăm copiii, ei trebuie să îşi continue pregătirea. Dar o să vedem ce putem îmbunătăţi la acel program de pregătire. Pentru ciclul următor, dacă voi avea puterea să pun bazele unor decizii în acest an de mandat, o voi face cu siguranţă. Şi nu va semăna cu ce este acum".Carmencita Constantin a precizat că Marian Drăgulescu va lucra alături de ea pentru a se pregăti pentru o funcţia de preşedinte de federaţie în viitor. "Mi-ar plăcea foarte mult. Şi nu mă gândesc numai la Marian, cred că oamenii care au lucra cu mine au învăţat foarte mult de la mine. Şi pot fi urmăriţi cei din gimnastica aerobică în acest sens. Voi face acelaşi lucru cu toţi foştii sportivi, pentru că avem nevoie de toată lumea. Suntem prea puţini pentru un război atât de mare. Voi încerca să le stârnesc dorinţa de a munci alături de noi", a mai spus aceasta.Fosta gimnastă Carmencita Constantin este noua preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică după ce, luni, a câştigat alegerile pentru conducerea forului cu 28 voturi, în timp ce contracandidatul său, Ioan Suciu, a întrunit 16 sufragii.Acum în vârstă de 62 de ani, Carmencita Constantin a practicat gimnastică ritmică, iar de-a lungul timpului a fost antrenor, arbitru naţional şi internaţional de gimnastică aerobică. De asemenea, ea a fost membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică, precum şi preşedintă a Comisiei Tehnice de gimnastică aerobică. În prezent director general al companiei General Electric, Carmencita Constantin are 22 de ani de experienţă în management, iar timp de 7 ani a reprezentat România la Comisia Europeană pe probleme de energie, mediu şi finanţări UE.Mandatul preşedintei Carmencita Constantin la conducerea FRG va fi valid până anul viitor, în 2021, când vor fi organizate alegeri pentru următorii patru ani.Noua preşedintă îi urmează în funcţie Andreei Răducan, cea care a demisionat la 5 decembrie 2019, motivându-şi decizia prin ratarea calificării loturilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar şi prin lipsa de susţinere din partea Comitetului Executiv în luarea anumitor decizii. AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) Federaţia Română de Gimnastică / Facebook

