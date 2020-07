Un nou proiect de lege! Elevii ar putea primi bani sub formă de tichete pentru plata cheltuielilor școlare

11:10

Familia lui Florin Salam trece prin momente grele. Fratele artistului este internat într-un spital din Capitală și luptă pentru viața lui. Fratele lui Florin Salam suferă de o boală cumplită și este internat în Spitalul Floreasca din Capitală. Potrivit Spynews.ro, bărbatul este intubat la Reanimare, iar medicii i-ar fi spus artistului să se roage pentru […] The post Familia lui Florin Salam trece prin momente grele. Fratele artistului este internat în spital și luptă pentru viața lui appeared first on Cancan.ro.