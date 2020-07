Simona Gherghe, primele declarații după ce s-a testat pentru COVID-19: “Familia noastră a decis să…”

12:10

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), nu a exclus varianta schimbării sistemului competițional începând din sezonul 2020-2021, anunțând că o decizie în acest sens va fi luată la încpeutul săptămânii viitoare. „Noi, ca Federaţie, am înaintat acum doi ani o propunere de creştere a numărului de echipe de la 14 la 16 […]