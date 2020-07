Vulpița, însărcinată din nou? Ce a anunțat Viorel Stegaru la Acces Direct

19:10

Situație fără precedent în sistemul penitenciar din România! Unul dintre cei mai renumiți deținuți se află în greva foamei de mai bine de 22 de zile. Din spatele gratiilor, Fane Căpățână strigă după ajutor și cere audiență la ministrul Justiției. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, informații și declarații uluitoare. Ștefan Dinu, cunoscut drept Fane Căpățână, […]