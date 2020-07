Blue Air anulează 64 de zboruri România - Italia şi România - Cipru

11:20

Opt romane de debut au fost selectate pe lista lungă de la Booker Prize 2020, care vor concura în acest an alături de volume publicate de scriitori şi scriitoare de renume precum Hilary Mantel şi Tsitsi Dangarembga, au anunţat marţi organizatorii acestui prestigios premiu literar britanic, citaţi de AFP.Romanciera britanică Hilary Mantel a câştigat de două ori premiul Booker, un renumit premiu literar creat în 1969, care poate fi atribuit scriitorilor de orice naţionalitate, cu condiţia ca romanele lor să fie scrise în limba engleză."The Mirror & The Light", al treilea volum scris de Hilary Mantel în trilogia dedicată lui Thomas Cromwell, ministrul-şef al regelui Henry al VIII-lea, a atras atenţia celor cinci membri ai juriului ce atribuie premiul Booker şi a fost inclus pe lista lungă din acest an.Prime două părţi ale acestei trilogii literare - "Wolf Hall" şi "Bring Up the Bodies" - au câştigat premiul Booker în 2009 şi, respectiv, 2012 şi au fost deja ecranizate într-o miniserie TV de mare succes, intitulată "Wolf Hall".Apreciata scriitoare Tsitsi Dangarembga, originară din Zimbabwe, se află la rândul ei pe lista lungă a premiului Booker din acest an cu "This Mournable Body", cel de-al treilea roman al unei trilogii literare dedicate unei tinere compatrioate, începută cu "Nervous conditions" (1988) şi continuată cu "The Book of Not" (2006).În total, 13 volume au fost selectate în acest an de juriul Booker dintr-un total de 162 de propuneri, reprezentând romane deja publicate sau care urmează să fie publicate în Marea Britanie şi Irlanda între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020.Nouă femei figurează printre cei 13 scriitori selectaţi.Mai mult de jumătate dintre romanele selectate - opt - sunt romane de debut şi reprezintă "un procent neobişnuit de mare", a declarat Gaby Wood, director literar al Booker Prize Foundation, citată într-un comunicat de presă.Numele celor şase finalişti ai premiului Booker din acest an vor fi anunţate pe 15 septembrie, iar câştigătorul va fi desemnat în luna noiembrie. Scriitorii recompensaţi cu Booker Prize primesc totodată un cec în valoare de 50.000 de lire sterline şi garanţia unei recunoaşteri internaţionale.Printre romancierii recompensaţi la ediţiile precedente ale premiului Booker se numără scriitori celebri, precum Salman Rushdie, Margaret Atwood, Yann Martel, Kazuo Ishiguro şi Julian Barnes.În 2019, premiul Booker a fost câştigat ex aequo de scriitoarea canadiană Margaret Atwood şi cea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, care au fost recompensate pentru romanele "The Testaments" şi, respectiv, "Girl, Woman, Other". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)