Cod galben de caniculă în 21 de judeţe şi Bucureşti, miercuri şi joi. Temperaturile vor depăși 38 de grade

11:10

Locuitorii din comuna Berceni, în sudul Bucureștiului, au achitat peste un deceniu impozit aproape dublu pentru că primăria l-a calculat ca și când comuna ar avea canalizare, deși nu are. An de an, primăria Berceni a încasat un impozit pe locuință mai mare decât ar fi trebuit. Câțiva localnici și-au dat seama de eroare și […]