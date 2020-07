Taximetrist din Constanța, prins cu „mâța în sac”. Cum arată un bon de „trei lei”. FOTO

23:30

Momente cumplite pentru 17 turiști care au rămas blocați în Munții Rodnei. Salvamontiştii din Bistriţa au fost alertați și au pornit în căutarea lor. Printre turiști se află atât români, cât și străini. Aceștia au rămas blocați pe munte, în zona Tarniţa, la Cruce, în Munţii Rodnei, după o schimbare bruscă a vremii. Pe lângă […] The post Situație la limită! 17 turişti români şi străini sunt blocaţi în Munţii Rodnei. Unul dintre ei a fost lovit de fulger appeared first on Cancan.ro.