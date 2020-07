Odată cu ridicarea restricţiilor, operatorii din turism reiau cursele spre Turcia. „Autorităţile aeroportuare fac testări aleatorii turiştilor, pe cheltuiala statului turc"

19:50

Guvernul englez a lansat o campanie împotriva obezităţii, premierul UK, Boris Johnson, povestind cetăţenilor că lui i-au creat probleme kilogramele în plus, când a fost internat la terapie intensivă, informează AP. Guvernul englez a lansat, luni, o campanie împotriva obezităţii. Chiar premierul Boris Johnson le explică cetăţenilor ce probleme i-au creat kilogramele în plus, când a fost la terapie intensivă. „Ani la rând am vrut să slăbesc, dar ca mulţi oameni, mă chinui cu greutatea mea, care fl...