Ultima oră! Emisiunea „Acces Direct” a fost suspendată! Au fost descoperite mai multe cazuri de COVID-19 la Antena 1. Mirela Vaida a făcut anunțul la Observator

07:50

Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că un angajat al Penitenciarului Mioveni a contractat virusul SARS-CoV-2. Reprezentanții instituției au declarat că angajatul a purtat echipamentul de protecție în sectorul de muncă. ”Ultima sa prezentare la unitate a fost în data de 21 iulie. În conformitate cu prevederile metodologiei de intervenţie a sistemului penitenciar, angajaţii identificaţi […] The post Alertă la Penitenciarul Mioveni! Un angajat a fost confirmat cu COVID-19, deși a purtat în permanent echipamentul de protecție appeared first on Cancan.ro.