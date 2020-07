Virgil Musta trage un semnal de alarmă după creșterea cazurilor de COVID-19: ”În ritmul acesta, e posibil ca…”

10:20

Neluţu, fratele binecunoscutului manelist Florin Salam, s-a infectat cu noul coronavirus în timp ce era internat, la în secția ATI a Spitalului Floreasca. Bărbatul a fost transferat de urgență la Institulul Matei Balș. Potrivit surselor Spynews.ro, bărbatul suferă de diabet și are o problemă la plămâni. Acum, fratele artistului luptă pentru viața lui, dar mai […] The post Fratele lui Florin Salam are coronavirus. Bărbatul este în stare gravă, internat la Matei Balș appeared first on Cancan.ro.