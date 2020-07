Andrea Bocelli s-a declarat „umilit” de măsurile impuse de pandemie în Italia!

12:00

CFR Cluj va primi astăzi de la ora 21:30 vizita FC Botoșani în „Gruia” într-un meci care va conta pentru runda a IX-a a play-off-ului Ligii 1. Programat inițial duminică, meciul a fost amânat după ce mai mulți jucători și antrenorii formației s-ar fi confruntat cu temutul virus. Între timp cei de la CFR Cluj […] The post Campioana luptă cu moldovenii în „Gruia” pentru a rămâne în cursa pentru titlu! appeared first on Cancan.ro.