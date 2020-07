Un turist german și-a găsit sfârșitul în Munții Rodnei! Acesta a fost ucis de un fulger, în timpul unei furtuni

14:30

Tragedie în Craiova. O fetiță de șase ani și tatăl ei au murit într-un accident. Mama micuței se află în stare gravă la spital, acolo unde medicii fac tot posibilul să îi salveze viața. În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident pe Centura de […] The post Tragedie în Craiova! O fetiță de șase ani și tatăl ei au murit într-un accident. Mama micuței se află în stare gravă la spital appeared first on Cancan.ro.