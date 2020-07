O asistentă medicală din Timișoara nu crede în existența virusului SARS-CoV-2. Câți oameni a infectat

16:30

Iată principalele evenimente petrecute în lumea sportului pe data de 28 iulie, de-a lungul timpului: – în 1928, începe a noua ediție a Jocurilor Olimpice, la Amsterdam – în 1938, s-a născut Luis Aragones, fost jucător la Atletico Madrid și antrenorul care a condus naționala Spaniei spre cucerirea titlului la EURO 2008 – în 1977, […]