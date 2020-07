05:50

Seria ''Watchmen'', produsă de HBO, se anunţă drept marea favorită a următoarei ediţii a premiilor Emmy după ce a primit nominalizări la nu mai puţin de 26 de categorii, transmit marţi AFP şi Reuters. Printre favorite se mai numără seria de comedie "The Marvelous Mrs. Maisel" (20 de nominalizări), thriller-ul "Ozark" (18), comedia neagră "Succession" (18) şi seria SF "The Mandalorian" (15 nominalizări).În ceea ce priveşte marile companii de streaming, care produc aceste serii şi miniserii, Netflix şi-a devansat în mod categoric rivalul HBO, producţiile sale primind 160 de nominalizări faţă de 107 nominalizări primite de producţiile HBO.Lista nominalizărilor la principalele categorii:- Cea mai bună serie dramatică: "Better Call Saul" (AMC), "The Crown" (Netflix), "The Handmaid's Tale" (Hulu), "Killing Eve" (AMC), "The Mandalorian" (Disney+), "Ozark" (Netflix), "Stranger Things" (Netflix), "Succession" (HBO)- Cea mai bună serie de comedie: "Curb Your Enthusiasm" (HBO), "Dead to Me" (Netflix), "The Good Place" (NBC), "Insecure" (HBO), "The Kominsky Method" (Netflix), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video), "Schitt's Creek" (Pop TV), "What We Do in the Shadows" (FX)- Cea mai bună miniserie: "Little Fires Everywhere" (Hulu), "Mrs. America" (FX), "Unbelievable" (Netflix), "Unorthodox" (Netflix), "Watchmen" (HBO)- Cel mai bun actor de comedie: Anthony Anderson (''black-ish''), Don Cheadle (''Black Monday''), Ted Danson (''The Good Place''), Michael Douglas (''The Kominsky Method''), Eugene Levy (''Schitt's Creek''), Ramy Yousef (''Ramy'')- Cea mai bună actriţă de comedie: Christina Applegate (''Dead to Me''), Rachel Brosnahan (''The Marvelous Mrs. Maisel''), Linda Cardellini (''Dead to Me''), Catherine O'Hara (''Schitt's Creek''), Issa Rae (''Insecure''), Tracee Ellis Ross (''black-ish'')- Cel mai bun actor în rol dramatic: Jason Bateman (''Ozark''), Sterling K. Brown (''This is Us''), Steve Carell (''The Morning Show''), Brian Cox (''Succession''), Billy Porter (''Pose''), Jeremy Strong (''Succession'')- Cea mai bună actriţă în rol dramatic: Jennifer Aniston (''The Morning Show''), Olivia Colman (''The Crown''), Jodie Comer (''Killing Eve''), Laura Linney (''Ozark''), Sandra Oh (''Killing Eve''), Zendaya (''Euphoria'')- Cea mai bună actriţă într-o miniserie: Cate Blanchett (''Mrs. America''), Shira Haas (''Unorthodox''), Regina King (''Watchmen''), Octavia Spencer (''Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker''), Kerry Washington (''Little Fires Everywhere'')- Cel mai bun actor într-o miniserie: Jeremy Irons (''Watchmen''), Hugh Jackman (''Bad Education''), Paul Mescal (''Normal People''), Jeremy Pope (''Hollywood''), Mark Ruffalo (''I Know This Much is True'').Producţiile câştigătoare ale celei de-a 72-a ediţii a premiilor Emmy, care sărbătoresc excelenţa în producţiile de televiziune, vor fi anunţate la 20 septembrie. AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) Watchmen / Twitter