Anunțul de ultimă oră al lui Traian Băsescu: va candida la Primăria Capitalei!

Cântărețul de operă Andrea Bocelli a declarat că s-a simțit „umilit și jignit" de măsurile impuse în Italia din cauza coronavirusului. El a recunoscut, de asemenea, că a încălcat regulile și a crezut că gravitatea pandemiei fusese exagerată. Comentariile sale vor surprinde pe mulți, întrucât devenise un simbol al unității naționale în vremea stării de […]