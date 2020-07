Vulpița și Viorel Stegaru, plimbați cu ambulanța prin București o noapte întreagă. De ce nu i-au primit niciun spital

20:30

Șeful Consiliului Județean Giurgiu protestează din izolare. Bărbatul susține că DPS face un abuz. Marian Mina se află în izolare de cinci zile, deși a făcut două teste pentru coronavirus și ambele au ieșit negative. El acuză DSP de abuz şi spune că este „în arest la domiciliu, fără faptă". Șeful Consiliului Județean Giurgiu a […]