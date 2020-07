Campioana a pus capăt visului moldovenilor la podium!

21:20

Premierul Ludovic Orban a semnat un ordin prin care masca devine obligatorie inclusiv în anumite spații deschise din București. Citește mai jos ce restricții de ultimă oră s-au decis în această seară. Alte măsuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategică includ închiderea teraselor după ora 23. Acestea vor intra în vigoare începând cu 1 august. […] The post Masca devine obligatorie și în spațiile deschise din București. Ce restricții de ultimă oră s-au decis appeared first on Cancan.ro.