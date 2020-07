Dacă ouăle de găină au ștanțate cifra 3, nu le cumpăra! Anunțul APC

23:50

”Fiul adoptiv” a lui Alex Velea e pe val. La scurt timp după ce și-a înnoit parcul auto, și-a tras ”aspirator” de 80.000 de euro, Lino Golden a ieșit la ”vânătoare”. Tânărul artist a sedus și abandonat o sexy-puștoaică pe Nordului. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini sevuroase. Tânăr și neliștit, așa se poate […] The post Lino Golden și-a tras ”aspirator” de 80.000 € + A sedus și abandonat o sexy-puștoaică pe Nordului! appeared first on Cancan.ro.