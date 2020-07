Riot Coreea, metodă inedită să descopere viitoarele staruri din League of Legends

Riot Coreea va face un un reality show ca să descopere viitoarele staruri din League of Legends.LoL THE NEXT este show-ul organizat de cei de la Riot Coreea, care va rula pe canalul de Twitch LCK. Emisiunea va avea toate componentele unui reality show, va prezenta modul în care 100 de jucători amatori de LOL, care speră să facă pasul următor, se vor pregăti și vor concura pentru premiile în jur de 50.000 de dolari, dar mai ales pentru șansa de a începe o carieră. ...

