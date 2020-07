Un pacient vindecat de COVID-19 a ținut să le scrie medicilor după externare! A lăsat pe patul de spital un bilet emoționant! „Mii de mulțumiri pentru ….”

07:30

Un bărbat de aproximativ 58 de ani din Vaslui, care lucra la o societatea comercială, a avut parte o moarte violentă. Se pare că totul s-a întâmplat în câteva secunde. Din informatiile oferite de către martori, vasluianul muncea la încărcarea unor baloti de cartoane într-un TIR, iar într-un moment de neatenție, încărcătura a căzut peste […] The post Accident horror de muncă în Vaslui. Un bărbat a murit strivit sub privirile tuturor appeared first on Cancan.ro.