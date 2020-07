Școli închise din toamnă, variantă luată în calcul de Guvern: ”Trebuie să facem mai multe evaluări”

08:40

Adriana Trandafir a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care a avut COVID-19. Actrița a povestit și cum s-a infectat, dar și cum a crezut că va muri. CITEȘTE ȘI: MARCEL PAVEL VORBEȘTE DESPRE MOMENTELE ÎN CARE ERA ÎN SPITAL, BOLNAV DE COVID-19: „A FOST INFERNAL, AM FOST ȘOCAT” Totul a început la filmările realityshow-ului Te […] The post Adriana Trandafir, dezvăluiri tulburătoare: ”Îmi doream să fiu în moarte clinică!” Sunt clipele de groază de când avea COVID-19 appeared first on Cancan.ro.