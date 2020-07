Coronavirus România 29 iulie. 1.182 de noi cazuri în ultimele 24 de ore. Bilanțul este 48.235

09:00

Mădălina Elena Astefanoai, în vârstă de 24 de ani, s-a născut la Iași, dar locuiește în Italia. Este pasionată biologie și vrea să devină criminalist. Tânăra a venit la Puterea Dragostei pentru a demonstra că dragostea adevărată există. Își dorește să întâlnească un bărbat simplu, cu cei șapte ani de acasă, care să o iubească […] The post Cine este de fapt Mădălina, bruneta fatală din sezonul 3 al show-ului Puterea Dragostei appeared first on Cancan.ro.