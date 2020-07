Un medic faimos avertizează. Ce se întâmplă acum afară ne poate ucide: „Atenție! E cod roşu de…”

10:20

FC Botoșani a pierdut matematic șansa de a se clasa pe locul 3 în acest sezon competițional, obiectiv pe care Marius Croitoru, antrenorul principal al moldovenilor l-a anunțat la intrarea în play-off. Eșecul la limită pe care gruparea din Nordul țării l-a înregistrat în Gruia cu CFR Cluj, scor 1-0, meci decis de un gol […] The post Campioana a pus capăt visului moldovenilor la podium! appeared first on Cancan.ro.