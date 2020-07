Detalii cutremurătoare în cazul băieţelului ucis de tatăl său. Bărbatul a plimbat două zile în maşină cadavrul copilului

12:40

Problema contractelor bănoase suspecte acordate fără licitație publică de guvern în timpul pandemiei COVID, sub scuza urgenței dictate de criza sanitară, nu este una exclusiv românească. Sub pretextul crizei sanitare, scrie editorialistul The Guardian George Monbiot, executivul britanic a acordat contracte în valoare de miliarde de lire sterline pentru echipament medical, fără competiție și transparență […]