Festivalul internaţional de comedie Film 4 Fun online, de joi până duminică; 48 de filme din 20 de ţări

16:30

Patrick Mouratoglou, antrenorul jucătoarei de tenis Serena Williams, spune că turneul US Open nu trebuie să se transforme într-un fel de campionat intern al Statelor Unite şi solicită organizatorilor să rezolve şi să ofere răspunsuri la întrebările legate de asigurarea sănătăţii formulate de mai mulţi jucători, scrie Reuters.US Open, turneu de Mare Şlem, ar trebui să debuteze pe data de 31 august în absenţa spectatorilor, iar Federaţia americană de tenis doreşte implementarea de măsuri stricte pentru ca întrecerea să se desfăşoare în deplină siguranţă sanitară, în contextul pandemiei de coronavirus.Dar cu toate acestea rămân îngrijorări legate de situaţia generală, aşa cum ar fi posibilitatea ca la revenirea în ţările lor natale competitorii să intre în carantină ceea ce ar ridica semne mari de întrebare cu privire la participarea lor la alte turnee importante, precum cele de la Madrid şi Roma, înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros.''Dacă la revenirea în Europa jucătorii vor intra în carantină înseamnă că nu pot participa la Madrid şi Roma. Vor trebui să stea două săptămâni acasă, în fotolii, chiar înainte de a se prezenta la French Open, ceea ce nu prea este în regulă'', a spus francezul Mouratoglou.În timp ce Statele Unite au cel mai mare număr de cazuri de coronavirus confirmate, New York pare să se descurce mai bine raportând mai puţin de 5.000 de noi cazuri săptămâna trecută.Mouratoglou, care organizează cea de-a doua ediţie a Ultimate Tennis Showdown (UTS) la academia sa din Nisa, a declarat că iniţial a fost foarte optimist în legătură cu US Open.''Acum văd că situaţia din New York se îmbunătăţeşte, este mult mai bine. Dar, în acelaşi timp, există restricţii de călătorie. Sunt încă multe întrebări fără răspunsuri ceea ce lasă să planeze incertitudinea cu privire la disputarea US Open. Dacă Federaţia americană de tenis va reuşi să răspundă la ele, atunci probabil vor fi şanse mari ca US Open să aibă loc în acest an. Ce se întâmplă cu jucătorii sud-americani? Vor putea ei veni sau nu? Dar cu cei din Australia? Nu este normal ca US Open să se transforme într-un fel de campionat intern al SUA. Trebuie să ştim care va fi situaţia'', a mai spus Mouratoglou.Ultimele două câştigătoare de la US Open, canadianca Bianca Andreescu şi japoneza Naomi Osaka, nu s-au înscris deocamdată pentru acest turneu, cu câteva zile înainte de închiderea listelor.Dacă decizia finală despre disputarea sau anularea US Open ar urma să fie luată săptămâna viitoare, şi nu până la sfârşitul acestei luni, cum era prevăzut iniţial, mai multe jucătoare ar putea renunţa la competiţia de la New York.Ultimele învingătoare la Flushing Meadows, Bianca Andreescu şi Naomi Osaka, nu s-au înscris până acum, deşi mai au la dispoziţie doar câteva zile. Canadianca de origine română, locul 6 mondial, şi japoneza, locul 10, care au învins-o în finala de la US Open pe americanca Serena Williams în 2019, respectiv 2018, nu s-au înscris nici pentru turneul de la Cincinnati, ce a fost mutat la New York în săptămâna dinaintea US Open.Nici germanca Angelique Kerber nu s-a înscris până în acest moment la US Open. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)