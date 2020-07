Armistiţiu în Portland: Agenţii federali se retrag din oraş. FBI a cerut intervenţie federală încă din luna iunie

Agenţii federali desfăşuraţi în oraşul Portland, vor începe o retragere etapizată de joi, a anunţat guvernatorul statului Oregon, Kate Brown, relatează Associated Press. FBI a numit protestele criză naţională încă din iunie, potrivit unui memo intern dezvăluit de The New York Times.

