SUA: GAFA au ''prea multă putere'' (preşedintele comisiei parlamentare)

19:30

Ziua Imnului Naţional a fost sărbătorită, miercuri, în faţa statuii voievodului Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe de un grup restrâns de persoane, deşi primarul municipiului, Antal Arpad, s-a opus organizării manifestărilor din considerente de siguranţă, având în vedere contextul epidemiologic actual."Având în vedere faptul că pe 4 iunie (ziua semnării Tratatului de la Trianon -n.r) s-a organizat un eveniment unde există dovezi că distanţarea socială, fizică nu a fost păstrată, şi având în vedere faptul că nu s-au respectat, la acel eveniment, acele obligaţii care sunt în acest moment pentru orice eveniment public, şi având în vedere faptul că persoanele care au participat la acel eveniment şi foarte probabil vor participa şi la acest eveniment vin din judeţe unde rata infectărilor cu noul coronavirus este foarte ridicată, cred că este obligaţia mea ca primar să protejez cetăţenii. Pentru că nici data trecută nu au participat mai mult de 5-10 persoane din localitate. Dar, dacă persoanele care vin aici, Doamne fereşte, sunt infectate şi se vor întâlni cu 5-10 persoane din comunitatea noastră şi aceste persoane vor fi, Doamne fereşte, infectate atunci este o problemă (...) Deci, manifestarea nu este autorizată, dar nu pot spune că este nelegală, pentru că oricine organizează un eveniment cu 50 de persoane are obligativitatea de a anunţa Primăria, iar ei au anunţat. De aici încolo este obligaţia organelor de ordine, Poliţie şi Jandarmerie, ca în cazul în care nu se respectă tot ce este stipulat prin acel ordin comun al ministrului Culturii şi ministrului Sănătăţii să îi sancţioneze", a declarat primarul Antal Arpad.La manifestarea organizată de asociaţia "Calea Neamului" din Braşov au participat circa 30 de persoane, atât localnici, cât şi din alte zone ale ţării, iar majoritatea au purtat măşti de protecţie.De altfel, organele de ordine prezente la faţa locului au distribuit măşti celor care nu aveau, informându-i cu privire la obligativitatea purtării acestora în spaţiile publice, conform ultimelor reglementări.În faţa statuii voievodului Mihai Viteazul a fost desfăşurat un banner cu prima strofă a Imnului Naţional, s-au cântat şi s-au recitat poezii patriotice, iar în deschiderea şi finalul evenimentului a fost intonat "Deşteaptă-te române!"."Ne-am adunat români din toate colţurile ţării în inima României, aici la Sfântu Gheorghe, la statuia a voievodului Mihai Viteazul pentru a sărbători aşa cum se cuvine Ziua Imnului Naţional. Deci la Sfântu Gheorghe pentru că în Covasna, în Harghita, în Mureş, în Transilvania, ca de altfel în toată România, este nevoie de afirmarea valorilor naţionale. Este nevoie să nu ne uităm rădăcinile, să nu-i uităm pe cei care s-au jertfit pentru ca noi astăzi să avem un imn, iar imnul alături de limba, stema şi drapelul dau statului român identitate, dau statului român putere (...) Legat de decizia personală a domnului primar, pot să afirm că ieri, în comisia de avizare, când am fost chemat, s-a discutat despre respectarea condiţiilor epidemiologice împotriva răspândirii virusului. Noi am asigurat că se vor păstra toate aceste condiţii, vom rămâne în cadrul legii. Domnul primar nu voia nicicum să ne creadă. În cele din urmă, după o oră şi ceva, şi-a dat arama pe faţă şi a devoalat adevăratul motiv pentru care el personal nu a fost de acord cu această manifestare şi anume că noi românii care venim din alte judeţe am fi provocatori şi am tulbura convieţuirea interetnică. Îi aduc la cunoştinţă domnului primar că vom face tot posibilul ca într-un an de zile, doi maximum, să-l obişnuim cu prezenţa românilor din alte judeţe ale ţării, pentru că intenţionăm să venim din ce în ce mai des şi din ce în ce mai mulţi. Acum ne-am adunat puţini din cauza restricţiilor aberante impuse de lege", a declarat preşedintele asociaţiei "Calea Neamului", dr. Mihai Târnoveanu. AGERPRES / (A - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * 29 iulie - Ziua imnului naţional al României * Prahova: Imnul României, interpretat de zeci de artişti la peste 2.000 m altitudine, lângă Crucea de pe Caraiman * Ziua Imnului Naţional, marcată cu ceremonii în unele oraşe din ţară (grupaj)