Un român a inventat o aplicație care îți dă salariul mai repede! Cum funcționează

Un copil de cinci ani a murit și alți 700 de oameni au ajuns la spital după ce au mâncat șaorma. Autoritățile din Iordania sunt în alertă. Luni seară, la spitalele din Amman au ajuns 700 de persoane cu toxinfecție alimentară. Medicii au constatat că toate au mâncat la acelați restaurant din districtul Ain al-Basha, […]