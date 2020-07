Asociatul milionar al lui Dani Oțil i-a făcut umbră la plajă burlăciței Raluka

17:50

Ramona Băcescu este supraviețuitoarea accidentului violent petrecut ieri la marginea orașului Craiova. Ea s-a ales cu răni grave în urma impactului nimicitor care a curmat destinul fiicei sale de șase anișori și a soțului ei, în vârstă de 41 de ani. În urma tragediei, a murit și tânărul sinucigaș care a intrat cu peste 200 […] The post Ți se sfâșie inima! Ce le-a cerut medicilor supraviețuitoarea accidentului din Craiova, provocat de tânărul sinucigaș appeared first on Cancan.ro.