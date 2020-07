CRAIOVA. Finala Ligii 1, în pericol?! Sorin Cârțu amenință: „În cazul ăsta, nu mai jucăm cu CFR”

12:20

De ce Paulina.ro?Trebuie doar sa-mi iau cateva minute pentru a scrie despre experienta mea uimitoare cu Paulina.ro. Am avut parte de servicii exceptionale in viata mea, dar as vrea sa povestesc si cum m-am simtit cu acest magazin. Mi-a intrecut orice asteptare. Pentru inceput, vreau sa iti spun ca Paulina.ro este un magazin online ce ofera o gama larga de rochite pentru fetite.Am ajuns pe site-ul Paulina cautand o rochita cu unicorni pentru aniversarea de 8 ani a fiicei mele. ...