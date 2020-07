Știrista revine la Observator! ”De ce te-ai întors, n-ai zis că…”

22:50

Șefa Direcției de Sănătate Publică din județul Giurgiu a fost depistată pozitiv cu SARS-CoV-2 și au fost dezvăluite amănunte despre starea ei de sănătate. De asemenea, șeful CJ Giurgiu se află în carantină la domiciliu, deși s-a testat de două ori pentru boala mortală, iar rezultatele au indicat valori negative.