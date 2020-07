Un jucător din piaţa locală de coletărie încheie un nou parteneriat cu o platformă de conectare a producătorilor, furnizorilor şi magazinelor online. Ce schimbări şi-au propus să aducă

19:00

Oraşul New York se află în faţa unui exod în masă al companiilor, în condiţiile în care firmele de servicii financiare şi profesionale iau în considerare reducerea prezenţei lor în oraş cu cel puţin 20 la sută din cauza coronavirusului, relatează Fox News. Aproximativ un angajator din patru intenţionează să-şi reducă prezenţa în oraş cu aproximativ 20 la sută sau mai mult, potrivit concluziilor publicate de Partnership for New York City, un grup format din cei mai mari CEO de corporaţii. Circa 1...