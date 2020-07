Diana Belbiță vine astăzi la Un Pont pe Zi, la B1

09:20

Că românul este inventiv, nu este o noutate. Dar situațiile limită cer soluții inedite. Au demonstrat-o mai mulți turiști care la ceas de seară au avut parte de o întâlnire de gradul 0 cu un urs în timp ce se aflau pe munte. Animalul i-a urmărit și a fost la un pas să-i atace. Cum […] The post Întâlnire de gradul zero pe munte! Ursul le-a ieșit în cale. Cum au fugărit turiștii fiara VIDEO appeared first on Cancan.ro.