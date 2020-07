Ce se întâmplă cu Bianca și Livian după ce au câștigat „Puterea Dragostei”? Tânărul a fost pus de mai multe ori să aleagă între iubită și familie

11:10

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologică! Caniculă, disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică. COD GALBEN Interval de valabilitate: joi (30 iulie) Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat; În cursul zilei de joi (30 iulie), în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei, precum și în centrul și sudul Moldovei, va […]